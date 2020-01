Die SZ am 5. Juli 1954 : Nikolaus-Statue statt Fußball-Wunder

Die Titelseite der SZ-Lokalausgabe für Merzig-Wadern am Tag nach dem Wunder von Bern. Foto: Jakob Kulick

Merzig Es gibt Tage, die Geschichte schrieben – sei es, weil an ihnen erstmals Menschen auf dem Mond landeten, sei es, weil Deutschland völlig unerwartet erstmals Fußballweltmeister wurde oder sei es wegen schlimmer Naturkatastrophen oder Terrorattentate. Doch was hat sich an diesen geschichtsträchtigen Tagen bei uns in der Region getan? Womit hat sich unsere Zeitung an diesen historischen Terminen beschäftigt? Wir haben im Archiv geblättert und nehmen Sie mit auf eine kleine Zeitungs-Reise in die Vergangenheit.

Am 5. Juli 1954 befand sich Deutschland in Feierlaune. Einen Tag zuvor wurde die von Sepp Herberger (1897-1977) trainierte DFB-Elf in Bern sensationell Fußball-Weltmeister (siehe Infobox).

Das Saarland war zum damaligen Zeitpunkt kein Bestandteil der Bundesrepublik. Während der WM-Qualifikation traf die Herberger-Elf seinerzeit sogar zweimal auf die saarländische Nationalmannschaft. Sportlich waren auch die Kanuten unterwegs.

Info Unvergessen: das Wunder von Bern Als die deutsche Fußballnationalmannschaft am 4. Juli 1954 im WM-Finale von Bern auf Ungarn traf, schien ein Sieg der Magyaren fast schon beschlossene Sache zu sein. Zu dominant waren Ferenc Puskás (1927-2006) und Co. im Turnierverlauf und in den Jahren davor aufgetreten. So war es keine Überraschung, dass Ungarn schon nach acht Minuten nach Toren von Puskás und Zoltán Czibor (1929-1997) mit 2:0 führte. Doch die von Kapitän Fritz Walter (1920-2002) angeführte DFB-Elf schaffte noch vor der Pause den Ausgleich. Max Morlock (1925-1994) und Helmut Rahn (1929-2003) waren erfolgreich. Eben jener Rahn sorgte sechs Minuten vor Schluss für die Sensation, als er den 3:2-Siegtreffer für Deutschland erzielte. Unvergessen der Kommentar von Reporter Herbert Zimmermann: „Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt... Toooor! Toooor! Toooor! Toooor!“. Das Wunder von Bern war perfekt.

Der „Kreisanzeiger für Merzig und Wadern“, die damalige Lokalausgabe der Saarbrücker Zeitung (SZ) für den Grünen Kreis, berichtete im Artikel „Die Saar-Kanuten ehren Sankt Nikolaus“ über eine Bootsparade der Kanufreunde Mettlach. Der Anlass war feierlicher Natur. So kehrte der heilige Nikolaus in Form einer Statue in eine Mauernische unterhalb der Cloef zurück. Wie man dem Bericht entnehmen kann, war die Nische seit einem Hochwasser im Jahr 1948 leer geblieben. Die neue Nikolaus-Statue wurde vom Merziger Bildhauer Josef Schwindling (1912-1957) angefertigt. Dabei muss es sich um ein bedeutendes Ereignis gehandelt haben, denn der Artikel kündigte an, dass mit Radio Saarbrücken der Vorläufer des Saarländischen Rundfunks (SR) die Zeremonie am 11. Juli 1954 übertragen werde. So sei der Sender mit einem Volkschor und 20 Schifferklavieren vertreten.

Neun Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation des „Dritten Reiches“ war der Zweite Weltkrieg auch weiterhin allgegenwärtig. So kann man dem Artikel „Im Orscholzer Spiegel“ entnehmen, dass mehrere Einwohner der Gemeinde Orscholz in diesen Juli-Tagen auf den Spuren der (unfreiwilligen) Evakuierung 1939/1940 unterwegs waren. Zu Kriegsbeginn wurden weite Teile des Saargebietes geräumt und die dort lebenden Menschen ins Landesinnere Deutschlands gebracht. So verbrachten die oben erwähnten Orscholzer die Jahre 1939 und 1940 in der Region Arolsen/Waldeck (Nordhessen). Die von Alfred Dohm (1922-1982) und Erich Voltmer (1913-1983) erstellte SZ-Lokalausgabe berichtete im Jahr 1954 über ein glückliches Wiedersehen: „Sehr herzlich wurden die Orscholzer mit ihrem Omnibus empfangen und verlebten in der Ferne einige frohe Tage.“

Der Artikel „Am Weiskircher Soldatenfriedhof“ erzeugt hingegen einen nachdenklichen Eindruck. Der Verfasser Hans Schwendler aus Wadern stellte den Kontrast heraus zwischen der schönen Hochwaldlandschaft und den jungen Männern, die hier viel zu früh ihre letzte Ruhe gefunden hatten. Einen hoffnungsvolleren Ton schlug Matthias Lang in seinem Beitrag „Besuch im Heimatdorf“ an. Der Leser erfährt zwar nicht, wo sich dieses befindet. Aber der Autor lieferte eine detailreiche Beschreibung seiner Heimat und stellte fest, dass „das äußere Bild des Dorfes (...) in seinem Kern unverändert geblieben“ sei. Lang berichtete über Kindheitserinnerungen und freute sich darüber, dass „das Dorf trotz jahrzehntelanger Abwesenheit noch immer Heimat ist“. Und in der Rubrik „Filme in der Kritik“ begegnet man Namen, die manchem noch heute geläufig sein dürften. So stellte die SZ am 5. Juli 1954 in ihrer Merziger Lokalausgabe „Die Jungfrau auf dem Dach“ vor. Darin waren Hardy Krüger (1928 geboren) und Johannes Heesters (1903-2011) zu sehen. Der Film habe zwar keine geistreichen Dialoge zu bieten, aber er unterhalte „auf anspruchslose, charmante Art“.

