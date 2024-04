Baustelle in der Saarschleife LfS wirft Terminplanung über den Haufen

Dreisbach · Bei einem Krisengespräch in Mettlach räumte der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) nach SZ-Informationen Fehler bei der Kommunikation ein. Jedoch hält er an der Sanierung des Saar-Radweges in der Hauptsaison fest. Als Baubeginn wird jetzt Montag, 15. April, angepeilt. Somit verzögert sich der Start um zwei Wochen.

05.04.2024 , 12:00 Uhr

Die Fähre Welles soll Wanderer und Radfahrer kostenlos von einer Saarseite zur anderen bringen. Foto: Kerstin Rech

Von Margit Stark