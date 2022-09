Merziger Wasserwachtler auf Usedom im Einsatz : Wasserwacht auf Usedom eingesetzt

Merzig-Wadern Am Osteseebad Zinnowitz waren acht Wasserwachtler auf Einsatz und besetzen dort den Hauptturm und zwei Nebentürme.

Kurs Nord-Ost haben acht Wasserwachtler des DRK-Kreisverbandes Merzig-Wadern kürzlich genommen. Ihr Ziel: das rund 1000 Kilometer entfernte Ostseebad Zinnowitz auf der Insel Usedom. An dem mehr als 1,5 Kilometer langen Sandstrand haben die sieben Rettungsschwimmer und ein Bootsführer eine Woche lang für die Sicherheit von einigen Tausend Badegästen gesorgt, teilt der Kreisverband mit. Demnach besetzten sie mit zwei polnischen Kollegen und ortsansässigen Kräften täglich den Hauptturm und zwei Nebentürme.

„Rettungsschwimmer mit Deutschen Rettungsschwimmabzeichen (DRSA-Abzeichen) Silber oder Gold sind wir alle“ berichtet Matthias Görgen, der mit seiner Frau Monika bereits sieben Mal auf Usedom Dienst für die Wasserwacht geschoben hat und auch in diesem Jahr den Wachtörn organisierte. „Wichtig sind aber auch die sanitäts- und rettungsdienstlichen Qualifikationen der Wachgänger“, sagt er. Neben jungen Ersthelfern und erfahrenen Sanitätern hatten sie mit Ralf Ehm einen Notfallsanitäter an Bord, berichtet Görgen. Für die Wachmannschaft gab es einiges zu tun: Vermisste Personen am Strand und im Wasser zählt Görgen ebenso auf wie die Versorgung von kleineren Schnittverletzungen bis hin zu schweren medizinischen Notfällen, die nach der Erstversorgung dem örtlichen Rettungsdienst übergeben wurden.