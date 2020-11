Idyllische Motive aus dem Kreis Merzig-Wadern : Es ist bunt im Grünen Kreis

Merzig-Wadern SZ-Leser waren mit ihrer Kamera auf Motivsuche und machten schöne Schnappschüsse.

Wenn sich da keine gute Laune einstellt. Unseren Lesern verdanken wir die herrlichen Motive, die die Jahreszeit in all ihrer Schönheit und Vielfältigkeit zeigt. Bei ihren Streifzügen durch die Natur haben sie jede Menge zauberhafte Motive festgehalten – ob beim Joggen an der Saar, bei einem Spaziergang durch den Wald oder bei einem Streifzug durch die Stadt Merzig. Vielleicht haben wir ja Glück und der November hält noch ein paar goldene Tage mit viel Sonne und blauem Himmel für uns bereit. Dann können wir auch dem Alltag entfliehen und Entspannung und Abwechslung in der abwechslungsreichen Natur des Grünen Kreises suchen. In ihr gibt es in jeder Jahreszeit Schönheiten zu entdecken.