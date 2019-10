Leserfotos aus dem Kreis Merzig-Wadern : Herbstsonne in ihrer ganzen Pracht

Den Sonnenaufgang an den Saarauen in Besseringen hat Lothar Beining fotografiert. Foto: Lothar Beining

Merzig-Wadern Wenn unsere Leser mit der Kamera unterwegs sind, fangen sie bei jeder Witterung schöne Impressionen aus dem Kreis Merzig-Wadern ein.

Mal regnet und stürmt es, mal zeigt sich die Sonne und spendet den Menschen einige warme Strahlen. Doch auch wenn sich das Wetter noch nicht richtig entscheiden kann: Die bunten Blätter an Bäumen im Landkreis zeigen deutlich, dass der Herbst da ist.

„Sonnenuntergang am See“ hat Friedrich Albermann die Aufnahme vom Losheimer Stausee genannt, die er, wie er erwähnt, zusammen mit einem Gedicht einmal einem Freund schenkte. Foto: Friedrich Albermann

Trotz all des trüben Wetters ist es unseren Lesern gelungen, einige Sonnenstrahlen auf ihren Fotos einzufangen – sei es am frühen Morgen oder am Abend. Beide Uhrzeiten haben ihren Reiz und sorgen für zauberhafte Farbenspiele am Himmel.

Den Sonnenaufgang vom Baumwipfelpfad bei Orscholz aus beobachtet hat Markus Dollwet. Foto: Markus Dollwet

Aber auch die Tier- und Pflanzenwelt geben im Herbst sehenswerte Motive ab. Die filigrane Schönheit eines Spinnennetzes hat beispielsweise Lothar Beining festgehalten. Eine Spiegelung ist es derweil, die Thomas Johannes so fasziniert hat, dass er sie in einem tollen Bild festgehalten hat. Und die faszinierende Form des Tintenfischpilzes ist ein Motiv gewesen, an dem Wilhelm Ehrl nicht vorbeigehen konnte, ohne sie in einem Foto festzuhalten.

An der Saar zwischen Dreisbach und dem Fährhaus ist Thomas Johannes diese Aufnahme gelungen. Foto: Thomas Johannes

Einen echten Klassiker der Motive im Grünen Kreis hat derweil Markus Dollwet ausgewählt. Sein Foto zeigt die Saarschleife bei Orscholz – fotografiert beim Aufgang der Sonne. Für diese schöne Aufnahme haben sich das frühe Aufstehen und der Weg auf den Baumwipfelpfad auf jeden Fall gelohnt.

Bei diesem interessanten Gewächs handelt es sich um einen Tintenfischpilz. Entdeckt und gleich fotografiert hat ihn Wilhelm Ehrl aus Beckingen im Wald bei Beckingen. Foto: Wilhelm Ehrl

Den Großteil des Jahres ist die Kelter, die Kurt Petry fotografiert hat, nur Dekoration - doch im Herbst hat sie Hochsaison. Foto: Kurt Petry

„Zum tristen Herbstwetter ein Foto mit schönen kräftigen Herbstfarben als Kontrast zum wolkenverhangenen Himmel“, schreibt Franz Gesser aus Ballern zu seinem Foto. Foto: Franz Gesser