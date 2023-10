Zukunft des SHG-Klinikum Merzig Was Landrätin Schlegel-Friedrich am Klinikkonzept zu schaffen macht

Ihr großer Wunsch sei gewesen, Gynäkologie, Geburtshilfe und Psychiatrie in vollem Umfang am SHG-Klinikum in Merzig zu erhalten. „Das war am Ende nicht umsetzbar, ohne die Sanierung insgesamt zu gefährden“, sagte Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich am Mittwoch im Gespräch mit der Lokalredaktion Merzig-Wadern. Dass die Geburtshilfe und die Gynäkologie nun wohl schließen müssen, sei „ein großer Wermutstropfen, der mir persönlich nach wie vor sehr zu schaffen macht.“