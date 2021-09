Zahlen von Montag : Ein neuer Corona-Fall im Landkreis

Merzig-Wadern Die meisten Menschen, die sich im Kreis mit Corona infiziert haben, leben derzeit in Merzig.

Einen neuen Corona-Fall in der Kreisstadt Merzig hat der Landkreis Merzig-Wadern am Montag gemeldet. Wie das Landratsamt mitteilt, gelten vier weitere Menschen – zwei aus Merzig und jeweils einer aus Mettlach und Losheim – als genesen. Somit sind derzeit 91 Menschen mit Corona infiziert. 22 Betroffene leben in Merzig, 17 in Mettlach, 16 in Perl, 15 in Losheim, neun in Wadern, acht in Beckingen und vier in Weiskirchen. In 33 Fällen liegt eine Mutation der Delta-Variante vor.