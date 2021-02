Zahlen von Donnerstag : Kreis Merzig-Wadern meldet 14 neue Corona-Fälle

Foto: dpa/Tom Weller

Merzig-Wadern Der Inzidenz-Wert ist am Donnerstag gesunken und liegt nun bei 82,28.

Bei 14 weiteren Menschen im Landkreis Merzig-Wadern ist eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Laut Informationen aus dem Landratsamt leben sieben Betroffene in Losheim am See, drei in Wadern sowie jeweils zwei in Merzig und Beckingen.

Wie der Landkreis weiter mitteilt, gelten neun zuvor Erkrankte wieder als genesen. Drei dieser Menschen leben in Merzig, zwei in Wadern sowie jeweils einer in Beckingen, Losheim am See, Mettlach und Perl.

Somit sind derzeit 158 Menschen akut an Corona erkrankt. 56 Betroffene leben in Wadern, 33 in Merzig, 32 in Losheim am See, 13 in Beckingen, zehn in Perl, neun in Mettlach und fünf in Weiskirchen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich laut Angaben des Landratsamtes insgesamt 2256 Menschen aus dem Grünen Kreis nachweislich mit Corona infiziert. 2064 Menschen gelten wieder als genesen, 34 sind an oder mit Corona verstorben.