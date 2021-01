Corona-Zahlen von Dienstag : Neun neue Corona-Fälle im Kreis Merzig-Wadern

Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Merzig-Wadern Neun neue Corona-Infektionen hat das Landratsamt am Dienstag für den Grünen Kreis gemeldet. Nach den Worten eines Sprechers leben vier der Neuerkrankten in der Stadt Merzig, drei in der Gemeinde Losheim, einer in der Stadt Wadern und einer in der Gemeinde Perl.

29 Menschen gelten nach Mitteilung aus der Kreisverwaltung als genesen: Neun kommen aus der Kreisstadt Merzig, fünf aus der Gemeinde Losheim, vier aus der Stadt Wadern, je drei aus den Gemeinden Beckingen, Mettlach und Weiskirchen sowie zwei aus der Gemeinde Perl.

Derzeit sind laut Landratsamt 233 Menschen im Kreis mit dem Coronavirus infiziert: 58 leben in der Stadt Merzig, 43 in der Gemeinde Losheim, 33 in der Gemeinde Perl, 31 in der Stadt Wadern, 28 in der Gemeinde Mettlach und 13 in der Gemeinde Weiskirchen.