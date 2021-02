Zahlen von Dienstag : Landkreis Merzig-Wadern meldet acht weitere Corona-Infektionen

Merzig-Wadern Acht weitere Menschen aus dem Grünen Kreis haben sich mit Corona infiziert. Wie der Landkreis mitteilt, stammen drei Betroffene aus Merzig und jeweils einer aus Mettlach, Wadern, Beckingen, Weiskirchen sowie Losheim am See.

Derzeit sind somit laut den Zahlen des Landkreises 118 Menschen aktiv an Covid-19 erkrankt. Die Fälle verteilen sich nach Angaben des Landratsamts wie folgt: 42 Betroffene leben in Losheim am See, 30 in Wadern, 23 in Merzig, neun in Beckingen, acht in Perl, vier in Mettlach und zwei in Weiskirchen.