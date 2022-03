Pandemie im Kreis Merzig-Wadern : Eine Tote und 426 neue Corona-Fälle

Merzig Bisher hat es 112 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion im Landkreis Merzig-Wadern gegeben.

Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit ihrer Corona-Infektion gestorben. Das meldet der Landkreis Merzig-Wadern in seiner Pandemie-Statistik am Dienstag, 30. März, die nun insgesamt 112 Opfer aufweist. Es handelt sich um eine 61-jährige Merzigerin. Außerdem meldet der Landkreis 426 neue Corona-Fälle: 123 in Merzig, 67 in Wadern, 53 in Mettlach, 66 in Beckingen, 33 in Perl, 17 in Weiskirchen und 67 in Losheim am See. Aktuell sind 4473 Personen im Landkreis infiziert, die Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 2631,7.