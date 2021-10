Geld aus Saarbrücken : Land fördert den Erhalt von Biotopbäumen mit 80 000 Euro

Foto: dpa/Thomas Warnack

Merzig/Losheim am See Biotopbäume dienen dank ihrer Struktur Lebensräume für spezielle Tier-, Pilz-, Moos- und Flechtenarten. Ihr privater Erhalt wird vom Land bezuschusst.

Waldbesitzer, die ökologisch besonders wertvolle alte und dicke Bäume schützen und in Wert setzen, können dafür vom saarländischen Umweltministerium einen finanziellen Ausgleich bekommen. Für den dauerhaften Erhalt sogenannter Biotopbäume, die dank ihrer Struktur Lebensräume für spezielle Tier-, Pilz-, Moos- und Flechtenarten bieten, sieht die Förderrichtlinie Öko-Wald eine Förderpauschale in Höhe von 174 Euro pro Baum vor, heißt es in einer Mitteilung aus dem Hause von Umweltminister Reinhold Jost (SPD).

Die Gemeinden Kleinblittersdorf und Mandelbachtal sowie drei Privatwaldbesitzer aus Merzig und Losheim am See erhielten laut Ministerium in den vergangenen Tagen entsprechende Zuwendungsbescheide. Insgesamt wurden hier für rund 460 Bäume rund 80 000 Euro hälftig aus Mitteln des Landes und der EU verausgabt.

„Für das Überleben der Menschheit ist die Biodiversität, also der Reichtum an Arten, an Lebensräumen und Ökosystemen, unverzichtbar“, sagt Jost. „Wir haben im Saarland eine besondere Verantwortung für unsere Rotbuchenwälder, die es so nur in Mitteleuropa gibt, aus globaler Sicht also Seltenheitswert haben. Um diese bedeutsamen Buchenwald-Ökosysteme zu schützen, setzen wir finanzielle Anreize.“

Nach seiner Darstellung mit Erfolg: Seit Inkrafttreten der saarländischen Öko-Wald-Richtlinie 2018 wurden Anträge im Umfang von 432 000 Euro gestellt. Der Erhalt von 2485 Biotopbäumen ist bisher gefördert worden.

Der Erhalt des Lebensraumes Wald mit den darin lebenden Pflanzen und Tiere ist nach Darstellung des Ministeriums „ein wichtiger Bestandteil der saarländischen Strategie zum Schutz der Artenvielfalt“. In einem Handlungsleitfaden, der vom Umweltministerium gemeinsam mit den Naturschutzverbänden NABU und BUND sowie den Bewirtschaftern aller drei Waldbesitzarten im Saarland (Staatswald, Kommunalwald, Privatwald) konzipiert wurde, finden Waldbesitzer Vorgaben, wie Waldwirtschaft nach dem Stand der ökologischen Forschung praktiziert werden kann. Für den Staatswald ist die Umsetzung verpflichtend, für den Kommunal- und Privatwald freiwillig.