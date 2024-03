Landesvertretertag VdK gehen finanzielle Mittel aus

Wenn vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VdK) die Rede ist, dann denken die meisten an die Grabstätten von Gefallenen der beiden Weltkriege, die von diesem Verein mit Unterstützung des Bundes im Ausland gepflegt werden. Aber beim Landesvertretertag des VdK-Landesverbandes Saar in der Graf-Haeseler-Kaserne von Lebach stellte sich jetzt schnell heraus, dass man damit dem tatsächlichen Einsatz von bundesweit aktuell etwa 70 000 Mitgliedern nicht mal ansatzweise gerecht werden kann. So erinnerte Dirk Backen, seit 2021 Generalsekretär des Volksbundes, unter anderem daran, dass nach 1945 bei weiteren Kriegen wie zum Beispiel in Afghanistan wieder deutsche Soldaten – diesmal der Bundeswehr – der Kriegsfurie zum Opfer gefallen sind. In keinem anderen Land kümmere sich der Staat wie in Deutschland gemeinsam mit dem VdK um seine Kriegsgräber als kulturelle Errungenschaft: „Dabei können wir mit unserer Unterstützung als Verein nur eine ehrenamtliche Ergänzung zu dieser gesamtstaatliche Aufgabe beisteuern.“