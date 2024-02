Kennenlernen und ausprobieren Schloss Fellenberg lässt in die Druckkunst schnuppern

Wer die Technik der Druckkunst mit Radiernadel kennenlernen und ausprobieren oder seine Kenntnisse und Fertigkeiten vertiefen möchte, kann am Freitag, 15. März, ins Museum Schloss Fellenberg kommen. Dann bietet die Künstlerin Ursula Bauer in einem Schnupperkurs einen praktischen Einblick in einen ihrer künstlerischen Schwerpunkte.