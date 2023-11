Musik, Theater, Comedy Kabarett, Frauenpower und unfreiwillige Kajütennachbarn

Für „Schiff Ahoi!“ hebt sich am Sonntag, 12. November, der Vorhang in der Merziger Stadthalle. Die Aufführung des Theatergastspiels Fürth beginnt um 18 Uhr, zum Ensemble gehören unter anderem die beiden in der Theaterszene bekannten Schauspielerinnen Tanja Schumann und Anouschka Renzi. Bei einer Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer zeigt sich: Unverhofft kommt oft. So haben ausgerechnet beide Seiten eines frisch getrennten Paares unabhängig voneinander den gleichen Urlaub gebucht. Während die Verflossenen Dennis und Katja Becker eigentlich Abstand voneinander gewinnen wollten, schlafen sie bei der unfreiwillig gemeinsamen Kreuzfahrt sogar in benachbarten Kajüten. So kommt es im Laufe der Boulevardkomödie zu einigen Auseinandersetzungen auf hoher See, die die Beteiligten eigentlich gerne vermieden hätten.