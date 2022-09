Angebote in Rappweiler, Merzig und mehr : Touren führen zu Köstlichkeiten der Region

Steinpilze sind bei vielen Pilzsammlern gern gesehen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Merzig-Wadern In den Landkreisen Merzig-Wadern und St. Wendel sowie in der Umgebung gibt es in den kommenden Wochen allerlei über Pilze, Äpfel und mehr zu erfahren.

Ob leckere Wildkräuter, frische Pilze oder von örtlichen Betrieben hergestellte Köstlichkeiten: Der Herbst bringt eine Vielfalt von Genüssen mit sich – und ist, wenn das Wetter mitspielt, eine tolle Zeit für Ausflüge. Bei mehreren Touren im Kreis Merzig-Wadern und der Umgebung gibt es die Möglichkeit, mehr über Pflanzen und Pilze zu erfahren und das eine oder andere direkt zu probieren. Wir geben einen Überblick über Angebote in den kommenden Wochen – allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Info Gesucht, aber nicht zum Verzehr geeignet Fliegenpilze ⇥Foto: VDN-Fotoportal/Peter Brezina Foto: VDN-Fotoportal/Peter Brezina* Wer in der Natur unterwegs ist, entdeckt eventuell den Pilz des Jahres: den roten Fliegenpilz. Dieser ist giftig und ungenießbar, aber dennoch wichtig für die Natur, betont der Naturpark Saar-Hunsrück. Deshalb darf er nicht zertreten oder abgeschnitten werden. Unter dem Motto „Finde deinen Glückspilz“ können Naturbegeisterte bundesweite Funde von Fliegenpilzen melden, um die aktuelle Bestandssituation in Deutschland bewerten zu können, wie die Deutsche Gesellschaft für Mykologie (DGfM) mitteilt. Alle Naturfreunde können bis zum 31.Oktober ein Foto und die Standortangabe mit Funddatum über ein Online-Formular übermitteln: www.pilzgucker.de/fliegenpilz

Ernährung – aber klimabewusst

Brombeeren sind derzeit an vielen Stellen in der Natur zu finden – und sie schmecken köstlich. Foto: Naturpark Saar-Hunsrück/VDN-Fotoportal/Mechthild Neu

Wer sich für klimabewusste Ernährung interessiert, sollte am Freitag, 16. September, einen Ausflug über die Landesgrenze in Erwägung ziehen: Von 15 bis 17.30 Uhr lädt der Naturpark Saar-Hunsrück im Rahmen des Zukunfts-Diploms der lokalen Agenda 21 Trier zu der Veranstaltung „Klimabewusst ernähren – Wildkräuterküche im Herbst“ nach Hermeskeil ein. Gemeinsam mit der Naturpark-Referentin Ulla Petto-Spies können die Teilnehmenden schmackhafte, häufig vorkommende und auch leicht erkennbare Wildkräuter und -früchte kennenlernen, wie es in der Ankündigung heißt. Im Anschluss werden die kulinarischen, wilden Schätze direkt zu einfachen und klimafreundlichen Köstlichkeiten weiterverarbeitet. Die Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro für Kinder, zehn Euro für Erwachsene und 18 Euro für Familien. Der Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben.

Anmeldung erforderlich bei der Naturpark-Geschäftsstelle in Hermeskeil, Telefon (0 65 03) 9 21 40, (Teilnahmebegrenzung).

Leckere Genüsse „von hei“

Eine kulinarische „Ebbes von Hei“-Genusstour führt am Samstag, 17. September, um 10 Uhr Richtung Schlittental. Treffen ist zuvor um 9.30 Uhr am Haus des Gastes in Weiskirchen, wo bereits eine Tasse Kaffee auf die Wanderer wartet, kündigt die Hochwald-Touristik der Gemeinde Weiskirchen an.

Auf der Route zum Teufelskopf werden der Behlengraben sowie die Pascalshütte passiert. Die Ankunft am Teufelskopf wird mit einer Pause belohnt. Hier werden regionale Produkte wie Brot, Schinken, Käse sowie vegetarische Brotaufstriche und alkoholfrei Getränke gereicht. Nach der Rast geht es weiter in Richtung Schimmelkopf, an den Windrädern vorbei in den Wild- und Wanderpark der Gemeinde Weiskirchen. Hier warten weitere regionale Produkte von „Ebbes von Hei“. Die Kosten für Wandern und Genuss betragen 23,50 Euro pro Person. Die Wanderung ist mittelschwer bis schwer. Die Veranstalter bitten die Wanderer darum, feste Schuhe oder Wanderschuhe zu tragen, gute Kondition mitzubringen und an ausreichend Getränke zu denken.

Eine Anmeldung ist erforderlich: Telefon (0 68 76) 7 09 37.

Pilze bestimmen bei Weiskirchen

Tipps zum Sammeln und Verwerten von Speisepilzen sowie zum Erkennen von Bestimmungsmerkmalen werden den Teilnehmern einer Pilzexkursion am Sonntag, 18. September, 9 bis 12 Uhr, geboten. Hans-Werner Graß informiert als Pilzsachverständiger über alle Details, die zum richtigen Erkennen von Pilzen wichtig sind, und erklärt auch deren enorme ökologische Bedeutung.

Nach der Exkursion wird es eine Fundbestimmung geben. Festes Schuhwerk und witterungsangepasste Kleidung sowie Block und Stift sind empfehlenswert, teilen die Veranstalter mit. Unterstützt wird die Pilzexkursion durch die Hochwald-Touristik. Treffpunkt ist an den Hochwald-Kliniken Weiskirchen. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Person. Eine weitere Pilzexkursion findet am 30. Oktober ab Campingplatz Weiskirchen von 9 bis 12 Uhr statt.

Anmeldung bei der Hochwald-Touristik, Telefon (0 68 76) 7 09-37, E-Mail: hochwald-touristik@weiskirchen.de.

Genusswanderung bei Rappweiler

Durch die Streuobstwiesen bei Rappweiler führt eine kulinarische Wanderung, zu welcher der Naturpark Saar-Hunsrück für Samstag, 24. September, einlädt. Beginn ist um 13.30 Uhr, Ende gegen 16 Uhr. „Streuobstwiesen sind unsere Paradiese der Heimat und stellen einen wichtigen Lebensraum für Pflanzen und Tiere dar“, schreibt der Naturpark in seiner Ankündigung. Bei der Wanderung können die Teilnehmenden mit der Naturpark-Referentin Nina Brücker die heimischen Wildkräuter und -früchte aus der Streuobstwiese erkunden.

Wie genussvoll die Produkte aus der Streuobstwiese, wie Apfelbrot, Schlehen-Oliven, oder -mus und Wildkräuter-Apfellimonade sowie Beeren-Hagebutten Snacks schmecken, welche nahrhaften und wertvollen Inhaltsstoffe sie besitzen und wie die heimischen Wildpflanzen und ihre Früchte zubereitet werden, können die Teilnehmenden nach der Wanderung erfahren. Als Ausrüstung werden festes Schuhwerk, witterungsangepasste Kleidung sowie ein Korb und Messer zum Sammeln empfohlen. Die Teilnahmegebühr beträgt zwölf Euro pro Person inklusive Streuobstwiesen-Snack. Der Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben.

Anmeldung erforderlich bei der Naturpark-Geschäftsstelle in Hermeskeil, Telefon (0 65 03) 9 21 40

Wanderung rund um den Apfel

Zu einer Familienwanderung rund um den Apfel lädt das Haus der Familie in Merzig für Samstag, 24. September, ein. Die Tour beginnt um 15 Uhr und dauert etwa drei Stunden. Dabei geht es über das etwa 4,5 Kilometer lange Traumschleifchen „Sonnenrunde“ durch eine sanfte Hügellandschaft bei Losheim, wie das Haus der Familie ankündigt. Der Weg sei ohne Steigung und für Kinderfüße geeignet. Der größte Teil des Wanderwegs zeigt die offene Wiesenlandschaft und bietet schöne Aussichten. Der Losheimer Naturbursche wird dabei die Wanderer besuchen und einiges über den Apfel erzählen.

Online-Anmeldung bis 16. September erforderlich, Infos gibt es beim Haus der Familie in Merzig, Hochwaldstraße 13, Merzig, Telefon (0 68 61) 60 32, E-Mail: info@haus-der-familie-merzig.de.

Pilzexkursion bei Braunshausen

Wenn das Wetter mitspielt, startet am Sonntag, 25. September, eine Pilzexkursion bei Braunshausen. Hierzu laden der Naturpark Saar-Hunsrück und die Naturpark-Gemeinde Nonnweiler ein. Von 10 bis 13 Uhr gibt es dann eine Pilzexkursion mit Fundbesprechung für Erwachsene und Familien. Als Ausrüstung werden festes Schuhwerk, witterungsangepasste Kleidung, Block und Stift sowie ein Korb und Messer zum Sammeln empfohlen. Die Teilnahmegebühr beträgt zwölf Euro pro Person. Der Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben.