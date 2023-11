Kriegsopfer in Hochwald-Kliniken Eine Granate bedeutete für ihn nicht das Ende

„An das Heulen der herannahenden Granate kann ich mich noch gut erinnern. Aber als das Geschoss explodierte, lag ich schon bewusstlos und schwerverletzt in den Trümmern eines Krankenhauses von Tjumen in Westsibirien.“ Nach zahlreichen Operationen in der Folge kuriert Hubert Ribitsch aus Oberkirchen bei Freisen gerade die medizinischen Folgen seiner jüngsten OP bei einer Reha-Kur in den Hochwald-Kliniken Weiskirchen aus.