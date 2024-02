Merzig Kreisumlage in Merzig-Wadern steigt auf 94,8 Millionen Euro

Der Kreistag von Merzig-Wadern hat am Montag den Kreishaushalt für 2024 bei drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung verabschiedet – und damit die Gelder, die für die Sanierung des SHG-Klinikums in Merzig benötigt werden, im Haushalt festgeschrieben. Insgesamt zwölf Millionen Euro muss der Landkreis in diesem Jahr aufwenden, um das Betriebskostendefizit des Krankenhauses auszugleichen. Dieses Geld muss der Kreis über die Kreisumlage von den Kommunen erheben. Allerdings wird nicht die gesamte Summe in einem Jahr in die Umlage einfließen. Denn es ist dem Landkreis seitens der Kommunalaufsicht gestattet worden, den Betrag in Form eines Investitionsdarlehens darzustellen. Das bedeutet: Die Gesamtsumme von zwölf Millionen Euro wird über ein langfristiges Darlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren finanziert, für das jedes Jahr rund 750 000 Euro für Zins und Tilgung zu zahlen sind. Diese 750 000 Euro müssen die Kommunen für die nächsten 20 Jahre über die Kreisumlage aufbringen. Insgesamt hatte der Landkreis sich bereit erklärt, im Zuge des Sanierungsprozesses bis zu 27,5 Millionen Euro in den kommenden vier Jahren zur Finanzierung des Krankenhaus-Defizites zu zahlen.