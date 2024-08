Kreiskonferenz der AWO Merzig-Wadern Alexander Brehm löst Josef Wölfl ab

Die Mitglieder blickten in der Kreiskonferenz auf die verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen zurück. So gab es im Mai 2022 eine Rucksack-Spendenaktion für geflüchtete Kinder an den Grundschulen Merzig, Hilbringen und Besseringen. Weiterhin wurde im November 2022 ein Wintercafé in der Begegnungsstätte der AWO in Merzig ausgerichtet und jeden Donnerstag sowohl kostenlose Gerichte und Getränke, aber auch die Möglichkeit zum Zusammensein geboten. Das Wintercafé war Teil der landesweiten Winter-Aktion Saar, die vom Sozialministerium gefördert wurde und bis März 2023 lief. Im April 2023 wurde aus dem Wintercafé schließlich das Solidaritätscafé, das weiterhin Donnerstags besucht werden konnte und vom Deutschen Hilfswerk/ Deutsche Fernsehlotterie gefördert wurde. Im März 2024 endete die Förderung und der Kreisverband beschloss die Fortführung für ein weiteres Jahr aus eigenen Mitteln. Auch der Spaziergang im Garten der Sinne im Merzig im Jahr 2022 und des Noswendeler Sees im Rahmen der Awo-Aktiv-Spaziergänge fanden aufgrund ihrer großen Beliebtheit Erwähnung. Ende 2022 unterstützte die Awo mit Spenden in Höhe von 4000 Euro die Tafeln in Merzig und in Zusammenarbeit mit dem Stadtverband Wadern die Tafel in Wadern mit Spenden in Höhe von 2000 Euro. Gemeinsam mit dem Gemeindeverband Losheim konnten auch 2000 Euro an die Tafel Ausgabestelle Losheim übergeben werden. Im Juni 2024 spendete der Kreisverband 5000 Euro an die Hochwasserhilfe des Landesverbandes. Der bisherige Kreisvorsitzende Josef Wölfl bedankte sich bei den Mitgliedern und Vorstandskollegen für die gemeinsame Arbeit während seiner 20-jährigen Funktion als Vorsitzender: „Unser gemeinsames Ziel war die positive weitere Entwicklung unseres altehrwürdigen Wohlfahrtsverbandes“, so Wölfl. „Dies kommt vor allem in der gegenseitigen Wertschätzung von Ehrenamt und Hauptamt zum Ausdruck. Ich bin zuversichtlich, dass durch die Verjüngung im Kreisvorstand auch das zweite Jahrhundert unseres Verbandes durch unser bürgerschaftliches Engagement in vielen Bereichen, die Sozialpolitik bereichern und zum Wohle der Bürger beitragen wird.“ Bei der Wahl wurde Dr. Alexander Brehm vom Ortsverein Merzig zum neuen Vorsitzenden des Kreisvorstandes gewählt. Gerhard Braun vom Ortsverein Beckingen, Peter Bost vom Ortsverein Hilbringen, Stefan Müller vom Ortsverein Merzig und Albert Lang aus Wadern-Weiskirchen wurden zu den stellvertretenden Kreisvorsitzenden gewählt.