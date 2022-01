Corona-Zahlen vom Wochenende im Kreis Merzig-Wadern : Landkreis meldet über 500 neue Corona-Fälle

Merzig-Wadern Die meisten Infektionen wurden in der Kreisstadt registriert.

Es sind neue Spitzenwerte, die der Landkreis Merzig-Wadern am Wochenende gemeldet hatt: 258 neue Corona-Fälle am Samstag und 313 weitere am Sonntag. Somit wurden insgesamt 571 Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Am Samstag verzeichnete das Gesundheitsamt 84 Betroffene in Merzig, 41 in Beckingen, 40 in Losheim am See, 32 in Mettlach, 26 in Wadern, 21 in Perl und 14 in Weiskirchen. Als genesen gelten 98 Menschen. Am Sonntag registrierte der Kreis 103 Neuinfektionen in Merzig, 61 in Losheim am See, 42 in Beckingen, 36 in Mettlach, 30 in Wadern, 22 in Perl und 19 in Weiskirchen. Als genesen gelten 51 weitere Menschen. Zudem wurde bei zwei der Infektionen die Omikron-Variante nachgewiesen.