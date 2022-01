Zahlen von Donnerstag : Kreis Merzig-Wadern meldet 52 neue Corona-Fälle

Merzig-Wadern Der Aufwärtstrend der vergangenen Tage und Wochen hält an. Der Landkreis hat 52 neue Corona-Fälle und weitere bestätigte Infektionen mit der Omikron-Variante gemeldet.

Das Merziger Gesundheitsamt hat am Donnerstag 52 neue Corona-Fälle registriert: Zwölf Betroffene leben in Wadern, jeweils elf in Merzig und Losheim am See, neun in Perl, sechs in Mettlach, zwei in Beckingen und einer in Weiskirchen. Zudem galten am Donnerstag laut täglichem Bericht des Landratsamtes 37 Menschen wieder als genesen von ihrer Corona-Infektion. Zehn leben in Merzig, sieben in Wadern, sechs in Perl, jeweils fünf in Mettlach und Losheim am See sowie jeweils zwei in Beckingen und Weiskirchen.