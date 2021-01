Corona-Zahlen vom Wochenende : 24 neue Corona-Fälle am Wochenende

Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Merzig-Wadern Am Wochenende sind im Landkreis Merzig-Wadern 24 neue Corona-Fälle festgestellt worden. Wie das Landratsamt mitteilt, leben elf Betroffene in Wadern, acht in Merzig, drei in Weiskirchen und je einer in Losheim und Mettlach.

48 Personen haben sind derweil von ihrer Corona-Infektion genesen. 15 kommen aus Merzig, neun aus Losheim, sieben aus Beckingen, sechs aus Perl, fünf aus Mettlach, vier aus Wadern und zwei aus Weiskirchen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 2100 Menschen im Kreis nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 1905 Personen gelten als genesen, 33 sind an oder mit Corona verstorben. Demnach sind 162 aktive Corona-Infektionen im Kreis bekannt. 42 Betroffene leben in Merzig, 32 in Wadern, 27 in Losheim, 20 in Beckingen, je 15 in Mettlach und Weiskirchen, sowie 11 in Perl.