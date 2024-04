Ab 1. Januar 2025 Landkreise Merzig-Wadern und Saarlouis arbeiten künftig bei ÖPNV zusammen

Merzig · Die Landkreise Merzig-Wadern und Saarlouis werden in Sachen Öffentlicher Personen-Nahverkehr (ÖPNV) in Zukunft zusammenarbeiten. Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich (Merzig-Wadern) und ihr Saarlouiser Amtskollege Patrik Lauer stellten am Mittwoch in Merzig die Grundzüge der künftigen Kooperation vor, die zum 1. Januar 2025 gelten wird.

17.04.2024 , 14:53 Uhr

Foto: ajk