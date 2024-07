Was wo geschah Kreis Merzig-Wadern: Fünf Stadt- und Gemeinderäte wählen ihre Beigeordneten

Merzig-Wadern · Bei den konstituierenden Sitzungen am Donnerstagabend gab es in manchen Kommunen Beständigkeit, in anderen Überraschungen.

13.07.2024 , 10:01 Uhr

Weiskirchens Noch-Bürgermeister Wolfgang Hübschen mit der Ersten Beigeordneten Helma Kuhn-Theis (CDU) und dem Zweiten Beigeordneten Stefan Conrad (SPD) Foto: Dieter Ackermann/DIETER ACKERMANN