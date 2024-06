In Echtzeit Hier können die Bürger in Merzig-Wadern die Wahlergebnisse live verfolgen

Unmittelbar nach der Schließung der Wahllokale am Sonntag, 9. Juni, um 18 Uhr beginnt die Auszählung der Stimmen in den Wahllokalen. Die Ergebnisse werden in Echtzeit auf den Webseiten aller Städte und Gemeinden im Kreis Merzig-Wadern veröffentlicht. Zudem können die Zahlen vielerorts live vor Ort verfolgt werden. Im großen Sitzungssaal des Landratsamtes in Merzig werden ab 18 Uhr die vorläufigen Endergebnisse der Europa- und Kreistagswahl präsentiert. Die Zahlen für die Stadt Merzig können interessierte Bürger ab 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Neuen Rathauses verfolgen. In Weiskirchen werden die Ergebnisse ab 18 Uhr im Haus des Gastes veröffentlicht. Bereits ab 17 Uhr ist das Vereinshaus in Perl für die Präsentation geöffnet, ab 17.30 Uhr sind Interessierte ins Cloef-Atrium in Orscholz eingeladen.