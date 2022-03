Kommentar : Lasst das Stadtbild unberührt!

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz

Kein Zweifel: Das Nadelöhr rund um die Marienkapelle sollte entschärft werden. Dies ist eine der Stellen, an denen es im Merziger Verkehr mit am häufigsten staut. Kein Zweifel aber auch: Die denkmalgeschützte Kapelle mitsamt ihres Umfeldes (und zwar ihres gesamten Umfeldes) ist einer der stadtbildprägenden Bauten in Merzig.