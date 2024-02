Kommentar Ein großes Ärgernis

Mächtig hoch gehen die Wogen wegen der Special Olympics. Doch die Verärgerung im Kreis Merzig-Wadern ist berechtigt: Warum die Landesregierung den Grünen Kreis bei der Wahl ihrer Austragungsorte für die Wettkämpfe außer acht lässt, ist kaum zu verstehen. Muss wirklich fast die Hälfte aller Wettkämpfe in Saarbrücken stattfinden? Können nicht etwa die Basketballspiele auch in einer Halle in unserer Region steigen? Oder warum werden gleich zwei Hallen in Spiesen-Elversberg für zwei unterschiedliche Sportarten genutzt? Für eine von denen hätte sich bei uns gewiss eine geeignete Sportstätte gefunden!