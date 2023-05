Kolumne Unsere Woche In den Kommunen tickt eine Zeitbombe

Da tickt eine Zeitbombe: Der finanzielle Druck auf Kommunen und Kreise wird angesichts von immer mehr Pflichtaufgaben immer größer. Man schaue sich einmal im Grünen Kreis um: In jeder Gemeinde werden aktuell die Betreuungskapazitäten im Kita- und Krippenbereich ausgebaut. Bestehende Einrichtungen werden erweitert oder es werden ganz neue geschaffen. Wenn bis 2027 die Elternbeiträge komplett wegfallen, wird die Nachfrage nach Betreuungsplätzen noch größer werden. Ergo müssen zusätzliche Plätze geschaffen und wieder neues Personal dafür eingestellt werden. Und: All die neuen oder größeren Kitas müssen unterhalten werden. Die Folge ist eine Kostenspirale, die alle Kommunen an den Rand der Leistungsfähigkeit bringen könnte. Und da reden wir noch nicht über den angestrebten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung oder die anhaltend hohe Zahl an Flüchtlingen, die unterzubringen sind.