Kolumne Unsere Woche Wer buhlt bald um die Wählergunst?

Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, ist in dieser Woche ein wichtiger Termin verstrichen: Die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunalwahlen am 9. Juni endete am Donnerstag. Jetzt steht fest, wer für die Sitze in Ortsräten, Stadt- und Gemeinderäten sowie dem Kreistag antreten wird. Und es ist auch klar, wer sich als Direktkandidat bei den fünf Bürgermeisterwahlen in den Kommunen unseres Kreises bewirbt.