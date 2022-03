Kolumne „Unsere Woche“ : Warum Wählen sich lohnt

Nun ist es also so weit, der Wahlsonntag steht vor der Tür. Die Wahlhelfer müssen am Sonntag nicht nur zeitig raus. Sondern sie müssen am Abend davor auch daran denken, die Uhren schon mal vorzustellen – denn der Umstieg auf die Sommerzeit wird auch an diesem Wochenende vollzogen.