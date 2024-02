Kolumne Apropos Künftig wird die Polizei zum Ratgeber

Ob er nicht helfen wollte oder konnte, vermag ich nicht zu sagen. „Da könnte man noch rausfahren“, kommentierte er den schmalen Durchgang, den der mir unbekannte Autofahrer mir gelassen hatte. Doch ich hatte an dem Abend weder Lust auf Glücksspiel noch auf eine Runde Box-Auto fahren. So habe ich dann Bekannte gebeten, mich zu einer kurzen Stippvisite, die noch anstand, mitzunehmen. Ich war längst wieder zu Hause, als das Training abgepfiffen wurde. Kaum waren die Flutlichter erloschen, war auch der Jeep verschwunden. Angesichts der Erfahrung habe mir geschworen, dass ich mich künftig in solchen Fällen vertrauensvoll an die Polizei wende. Die hat bestimmt einen Rat für mich parat und weiß, wie man Abhilfe schafft.