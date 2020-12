Kolumne Unsere Woche : Christkind und Corona

Kommt das Christkind in diesem Jahr auch Corona-konform? Wo der Nikolaus im Homeoffice bleiben musste? In den USA hat es der Weihnachtsmann da schon leichter.

Dieses Weihnachtsfest wird ungewohnt. Während wir uns alle darauf vorbereiten, die besinnlichen Tage im kleinsten Kreise zu verbringen, hat jemand anderes seinen härtesten Arbeitstag des Jahres vor sich: das Christkind. Doch da bleibt die Frage, wie das Christkind all diese Geschenke Corona-konform ausliefern kann. Der Nikolaus hatte sich ja schon dazu entschlossen, größtenteils aus dem Homeoffice zu arbeiten. Wie die Kinder aber trotzdem ihren Stiefel bekommen haben, wird wohl ein Geheimnis bleiben.

Kommt das Christkind auch in diesem Jahr oder wird das Bringen der Geschenke ausgelagert an den Amazon-Kurier? Falls nicht, wird es sich wie wir alle an ein paar Regeln halten müssen. Maske auf, Mindestabstand einhalten, Geschenke im Idealfall kontaktlos überbringen – nicht ganz einfach, auch wenn das Christkind bekanntermaßen beim Bringen der Geschenke nie gesehen wird.