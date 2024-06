Bürgermeister-Wahl Stephan Barth siegt bei Stichwahl in Weiskirchen – und dafür gibt es zwei Hauptgründe

Im zweiten Anlauf hat Stephan Barth es gepackt: Der parteilose Kandidat hat die Bürgermeister-Stichwahl in Weiskirchen gewonnen und wird nun Wolfgang Hübschen nachfolgen. Dabei hat Barth, der in der Kurgemeinde bekannt ist wie der sprichwörtliche bunte Hund, nicht nur – erstens – von seiner weitreichenden Vernetzung in Weiskirchen profitieren können.