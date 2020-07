Serie Merzig in Marken : Stadt an einer europäischen Wasserstraße

Stadt an einer europäischen Wasserstraße

Serie Merzig in Marken

Schifffahrtsstraße Saar“ steht auf den Plaketten der Politprominenz bei der Eröffnungsfahrt am 28. Oktober 1987 von Merzig nach Saarburg. Das Saarland ist angeschlossen an das Netz europäischer Wasserstraßen.

In der Serie „Merzig in Marken“ hat der Briefmarkensammler Thomas Holkenbrink seiner Wahlheimat Merzig ein Denkmal gesetzt. Anhand des Alphabets erzählt er Geschichten über die Kreisstadt. Bebildert hat er diese kleinen und größeren Anekdoten jeweils mit einer dazu passenden Briefmarke aus seiner Sammlung.

