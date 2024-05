Kolumne Apropos „Nässestadt“ statt Messestadt

Willkommen „dahemm“. Nach acht Tagen Urlaub ging es am vergangenen Sonntag wieder nach Saarbrücken. Acht Tage lang, in denen es nirgendwo regnete. Nicht in Hessen, nicht in NRW, nicht in Niedersachsen, auch nicht am Meer in Cuxhaven oder auf Helgoland.

09.05.2024 , 13:39 Uhr

Foto: Robby Lorenz

Von Stefan Regel Redakteur Sport