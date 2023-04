Kolumne Unsere Woche Noch eine Firmentradition, die endet

Damit endet in unserem Kreis eine langjährige Firmentradition im Autohandel – wieder einmal. Wie zuletzt beim Autohaus Johannes geht ein alteingesessener und am Markt etablierter Betrieb in neue Hände. Die Entscheidung der Familie Heisel ist nachvollziehbar, die Branche steckt in einem massiven Umbruch. Wer sich ein paar Jahre zurückerinnert, dem fallen noch viele Marken-Vertragspartner ein, die flächendeckend in der Region verteilt waren. Dem ist heute nicht mehr so. Die Markenbindung wird vielerorts aufgegeben, nicht wenige Betriebe machen ganz dicht. Der Onlinehandel mit leicht zu bedienenden Portalen verschärfen Konkurrenz und Preisdruck für die Händler. Und viele Kunden sind verunsichert und abwartend weil sie angesichts der Debatte um das Aus für Verbrennermotoren unschlüssig sind, für welche Technik sie sich entscheiden sollen. Eine berechtigte Haltung angesichts einer doch sehr kostspieligen Anschaffung, die ein Auto darstellt. Wollen wir hoffen, dass es den neuen Inhabern von „Heisel am Kreisel“ gelingt, unter diesen nicht leichten Bedingungen alle Standorte weiter am Markt zu halten.