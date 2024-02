Kolumne: Unsere Woche Das Chaos bleibt aus – außer für die Neu-Saarländerin

Durch die Stadt ziehen sich gelbe Markierungsstreifen, rot-weiße Schilder versperren Wege. So sieht es in der Merziger Innenstadt seit Mitte Januar aus. Dieser Anblick bot sich mir diese Woche zum ersten Mal, als ich meinen neuen Einsatzort in der SZ-Redaktion aufsuchte – und das Suchen ist durchaus wörtlich gemeint.