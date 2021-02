Kostenpflichtiger Inhalt: Das Lockdown-Tagebuch : Wie ich auf das VVV-Virus traf

Es ist ja nicht so, dass dieses vermaledeite Virus mit all seinen Mutationen uns körperlich und seelisch nicht ohnehin schon genug zusetzen würde. Vor wenigen Wochen dürfte bei vielen Zeitgenossen auch aus einem anderen Grund der Blutdruck sprunghaft und gesundheitsschädigend in die Höhe geschossen sein.