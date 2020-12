Kostenpflichtiger Inhalt: Lockdown-Tagebuch : Unterwegs mit Post zum Fest

Foto: SZ/Robby Lorenz

Am Vorabend der Weihnachtstage war ich als Postbote unterwegs. Ich habe in diesem Jahr den engsten Freunden meine Weihnachtsgrüße ganz altmodisch übermittelt, wie ich es lange nicht mehr getan habe: auf einer Weihnachtskarte. Und diese habe ich ihnen, als Zeichen meiner Wertschätzung und Verbundenheit, persönlich in den Briefkasten eingeworfen.