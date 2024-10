Erklärung des Kreis-Bauernpräsidenten Kreis-Bauernpräsident schlägt Alarm: „Die Stimmung ist massiv getrübt“

Merzig-Wadern · Josef Fontaine, der Kreisvorsitzende der Bauern in Merzig-Wadern, kann beim Rückblick aufs Erntejahr kaum Positives nennen. Was den Bauern im Grünen Kreis am meisten zu schaffen macht.

04.10.2024 , 12:12 Uhr

Es war kein gutes Erntejahr für die Landwirte im Kreis Merzig-Wadern (hier bei der Maisernte nahe Oberleuken). Das ist aus Sicht von Verbandsvertretern auf mehrere ungünstige Faktoren zurückzuführen. Foto: Ruppenthal