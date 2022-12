Kommentar zur wilden Müllentsorgung in Perl : Diese Riesenschweinerei ist für jeden eine Zumutung

Kein Unrechtsbewusstsein, pure Bequemlichkeit, Ignoranz oder eine Mischung aus allen drei Dingen? Egal, was da einige Zeitgenossen in der Gemeinde Perl bewegt, ihren Abfall in der freien Natur zu entsorgen, es ist alles andere als eine Heldentat.