Wohl oder übel müssen die Mettlacher sich damit abfinden, auf eines ihrer touristischen Highlights in den kommenden Wochen zu verzichten – den Weg entlang der Saarschleife. Par ordre du Mufti nehmen mit Beginn der Saison Bautrupps und Maschinen auf Geheiß des Landesbetriebs für Straßenbau die idyllische Route in Besitz. Radler und Wanderer werden ausgesperrt. Angesichts der dilettantischen Terminplanung heißt es jetzt Augen zu und durch. Gefragt sind jede Menge guter Ideen und pfiffige Aktionen, um die finanziellen Einbußen für Betreiber von Lokalen und Hotels abzumildern. Beispielhaft ist die Initiative aus dem Rathaus, die Fähre Welles kostenlos die ganze Woche zwischen den beiden Saarufern pendeln zu lassen. Das Angebot erhält bei Touristen und Einheimischen die Lust auf Touren an der Saar. Je nach Resonanz sollte über eine Verlängerung der Fahrzeit nachgedacht werden. Denn auch Flexibilität ist bis zum Abschluss der Sanierung gefragt. Die soll Stand jetzt Mitte Juni beendet sein. Wollen wir hoffen, dass die Arbeiten nicht eine solch unendliche Geschichte wie die an der Mettlacher Brücke werden.