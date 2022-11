Kommentar : Es ist nichts weniger als eine Schande

Foto: Robby Lorenz

Was sich in Sachen Losheimer Museumsbahn abspielt, ist nichts weniger als eine Schande. Fahrlässig, ja mutwillig haben jene, die für den Erhalt der Bahntrasse zwischen Losheim und Merzig hätten Sorge tragen müssen, in Untätigkeit verharrt.

So lange, bis deren Zustand sich so sehr verschlechtert hat, dass ihr Fortbestand eine sehr kostspielige Angelegenheit wird. Dabei sind die baulichen Mängel an der Trasse seit Jahren bekannt. Doch geschehen ist offenkundig nicht viel, außer Lippenbekenntnissen haben die verantwortlichen Politiker wenig unternommen, um ihren Fortbestand zu unterstützen.

Jeder duckt sich weg bei diesem Thema, dieser Eindruck lässt sich nicht mehr leugnen. Dabei erzählt diese Bahntrasse ein Stück Geschichte unseres Kreises, sie ist ein die Identität der Region prägender Faktor. Und sie stellt mit der Museumsbahn ein touristisches Alleinstellungsmerkmal dar, das seinesgleichen sucht. Dennoch scheint niemand bereit zu sein, das Geld dafür aufzubringen, dieses denkmalgeschützte Kulturgut zu bewahren: kein Losheimer Bürgermeister, keine Landrätin (die auf den Tourismus im Kreis doch so stolz ist), und auch von der Regierungschefin, die sich auf der Strecke sogar regulären Bahnverkehr vorstellen könnte, ist wenig zu hören.