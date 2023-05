Kommentar Ehrlich wäre besser

Höchstwerte 21 bis 26 Grad. Pfingstmontag mal Sonne, mal Wolken und oft trocken. Höchstwerte 20 bis 25 Grad.“ Und dann dieser Satz aus dem Losheimer Rathaus: „Die sommerlichen Temperaturen lassen in diesem Jahr leider noch auf sich warten.“ Das passt nicht zusammen. Im Übrigen stört das Wetter in Merzig und Weiskirchen seit einer Woche niemanden, auch in Wadern öffnet das Freibad am Samstag dem Wetter zum Trotz. Wenn die Infrastruktur am Stausee noch nicht so weit ist, dass man dort verantwortungsvoll in die Badesaison starten kann; wenn es vielleicht personelle Engpässe gibt, die einen gesicherten und ordnungsgemäßen Betrieb im Strandbad verhindern – dann sollte man so ehrlich sein und das auch zugeben. Und es nicht auf das Wetter schieben. Über diese Begründung kann einer nur den Kopf schütteln.