Kommentar Jetzt alle bitte mal tief durchatmen!

Man ist geneigt, diesen Satz auch den Disputanten im zunehmend possenhafter werdenden Parkplatz-Streit ums Freibad Heilborn zuzurufen. Denn so wie dieser Satz im Freundeskreis in besagten Situationen die Atmosphäre entspannen und auflockern soll, so wäre es an der Zeit, dass beide Seiten in der Heilborn-Kontroverse mal tief durchatmen und sich ohne gegenseitige Schuldzuweisungen an einen Tisch setzen. Um dort nach einer pragmatischen Lösung zu suchen für ein Problem, das nun wahrlich nicht unlösbar erscheint.