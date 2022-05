Kommentar : Ein (guter) Anfang ist gemacht

Die Stadt Merzig will hässlichen und naturfeindlichen Schottergärten den Garaus machen – endlich, möchte ich sagen. Und wünsche mir gleichzeitig, dass noch viele andere Kommunen die Initiative aufgreifen, die von der Kreisstadt ausgeht.

Aber es geht mit den neuen Vorgaben für Bauvorhaben nicht nur um ästhetische Aspekte: Die Stadt will der Natur wieder mehr Raum geben und die stark bedrohte Artenvielfalt schützen. Auch das ist sehr nachahmenswert. Die Vorgaben, die jetzt verabschiedet wurden, erscheinen maßvoll genug, um nicht zu viel zusätzliche Belastungen auf potenzielle Bauherren zukommen zu lassen. Sie könnten in manchen Punkten sogar durchaus noch rigider gefasst sein. Aber der Prozess steht ja erst am Anfang und soll, auch das ist beschlossen, kontinuierlich fortgeführt werden. Ein (guter) Anfang ist jedenfalls gemacht.