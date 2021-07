Bau von Windrädern sorgt für Ärger : Das schafft kein Vertrauen

Es verwundert doch sehr: Spätestens seit der einstigen Riesen-Kontroverse um „Stuttgart 21“ sollte den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft aufgegangen sein, dass Projekte, die ein unbestrittenes Konfliktpotenzial bergen, in heutigen Zeiten nicht mehr wie eine geheime Kommandosache behandelt werden können. Die Strategie der verschlossenen Auster, sie ist im Zeitalter von sozialen Netzwerken und Echtzeit-Kommunikation zum Scheitern verurteilt.

Das sehen die Gemeinde Losheim am See und die VSE offenbar anders. Wer sich, wie im Falle des geplanten Windparks Losheim-Scheiden, erst einmal in einen Mantel des Schweigens hüllt, der verhilft all jenen zu Rückenwind, die gegen das Vorhaben sind. Er vermittelt den Eindruck, dass unliebsame Dinge unter der Decke gehalten und vertuscht werden sollen, um sie an den Betroffenen vorbei im stillen Kämmerlein umzusetzen. Er öffnet die Tür für Spekulationen und Mutmaßungen. Das schürt Unmut, weckt Misstrauen. Und zerstört damit Vertrauen und Akzeptanz, die bei einem so wichtigen wie kontrovers diskutierten Thema wie Windenergie dringend von Nöten wären.