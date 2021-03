Kolumne von Nicole Bastong über Kaugummiautomaten : Gut fürs Immunsystem

Früher wurde das Immunsystem von Kindern definitiv härter geschult: aus uralten, gammeligen Automaten unverpackte, nicht weniger gammelige quietschbunte Plastikkugeln ziehen und direkt in den Mund stecken.

Auf dem Schulweg bildete sich davor regelmäßig ein Trüppchen, das darüber beratschlagte, wie man an die eine ersehnte Kugel mit dem coolen Plastikspielmist rankommen könnte, im „teuren“ Fach, wo mindestens ein Markstück reinmusste.

In den engen Schächten, in die nur Kinderhände passten, klebte fast immer irgendein alter Kaugummi oder ein Rotztaschentuch, das ein Scherzbold reingesteckt hatte. Aus hygienischer Sicht heutzutage am schlimmsten: das Fach mit losen (!) gebrannten Erdnüssen, für 30 Pfennige eine klebrige Handvoll. Glück der Kindheit, heute einfach nur eklig. Nicht ohne Grund sieht man kaum noch Kaugummiautomaten. Wenn doch, sind es garantiert dieselben wie vor 30 Jahren, mit demselben Inhalt natürlich.