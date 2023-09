Kolumne Unsere Woche Campen im Wald, Kultur in der Post

Eine schöne Idee hat sich auch die Leiterin des Waderner Stadtmuseums einfallen lassen. Nach der Schließung des Oettinger Schlösschens hat sie ein Übergangsmuseum in der ehemaligen Poststation initiiert: Auf zwei Räume sind nun Stücke aus der 2500-jährigen Historie der Stadt verteilt. Für Besucher ist das Mini-Museum samt Aufsteller von Graf Joseph Anton ab Sonntag geöffnet. Hoheitlich geht es übrigens auch zu, wenn am Wochenende die Viezkönigin beim Markt der Köstlichkeiten in Merzig gekrönt wird und die Erntekönigin beim Erntedank- und Heimatfest in Orscholz.