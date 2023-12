Kolumne Unsere Woche Hoffnung fürs neue Jahr – trotz allem

Der Zeit zwischen den Jahren haftet etwas Magisches an. Viele Menschen kommen zur Ruhe, besinnen sich und schöpfen neue Energie. Es ist die Zeit der Rück- und Ausblicke. Einige Jahresrückblicke, die unsere Bürgermeister und unsere Landrätin traditionell in den Jahresabschlusssitzungen ihrer kommunalpolitischen Gremien halten, konnten Sie bereits lesen. Den unserer Lokalredaktion ebenso. Was Merzigs Oberbürgermeister zu sagen hatte, finden Sie in dieser Ausgabe.